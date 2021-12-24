Калиматов встретился с коллективом ГТРК «Ингушетия»
Махмуд-Али Калиматов встретился с коллективом филиала ВГТРК — Государственной телерадиокомпании «Ингушетия», первый эфир которой состоялся 29 лет назад 20 декабря 1992 года.
Руководитель субъекта отметил высокий профессионализм телевизионщиков, преданность своему делу. Он напомнил об ответственности, которую они несут при информировании аудитории об общественно-политической, социально-экономической жизни региона, обозначив объективность как приоритет, а также об их вкладе в формирование мышления подрастающего поколения.
«История телевидения Ингушетии неразрывно связана с историей нашей республики. Мы вместе строили и созидали, радовались общим успехам и горевали от неудач. За 29 лет ГТРК «Ингушетия» прошла большой путь и добилась серьезных успехов», — цитирует Калиматова его пресс-служба.
Глава региона вручил грамоты 12 сотрудникам Гостелерадиокомпании «Ингушетия». После вместе с коллективом и гостями посмотрел спектакль «Риск» республиканского Русского государственного музыкально-драматического театра по пьесе Де Филиппо и праздничный концерт, прошедшие в аппаратно-студийном комплексе ГТРК.