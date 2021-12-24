Калиматов встретился с коллективом ГТРК «Ингушетия»

Руководитель субъекта отметил высокий профессионализм телевизионщиков, преданность своему делу. Он напомнил об ответственности, которую они несут при информировании аудитории об общественно-политической, социально-экономической жизни региона, обозначив объективность как приоритет, а также об их вкладе в формирование мышления подрастающего поколения.

«История телевидения Ингушетии неразрывно связана с историей нашей республики. Мы вместе строили и созидали, радовались общим успехам и горевали от неудач. За 29 лет ГТРК «Ингушетия» прошла большой путь и добилась серьезных успехов», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Глава региона вручил грамоты 12 сотрудникам Гостелерадиокомпании «Ингушетия». После вместе с коллективом и гостями посмотрел спектакль «Риск» республиканского Русского государственного музыкально-драматического театра по пьесе Де Филиппо и праздничный концерт, прошедшие в аппаратно-студийном комплексе ГТРК.