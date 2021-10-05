Калиматов выполнил обещание СМИ об учреждении награды журналистов Ингушетии

«По инициативе Калиматова в региональный парламент были внесены изменения в статью 26 республиканского закона «О государственных наградах Республики Ингушетия». Двадцать вторым пунктом в перечень наград включено звание «Заслуженный журналист Республики Ингушетия», — сказал газете «Ингушетия» сотрудник пресс-службы.

Как отметили в пресс-службе, ранее представители средств массовой информации причислялись к категории работников культуры и награждались званием «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия».

По его данным, профессиональная награда у журналистов появилась впервые и уже к концу года Ингушское региональное отделение Союза журналистов России определит представителей СМИ, которые первыми удостоятся этого звания.

В Ингушетии две газеты республиканского значения, семь муниципальных печатных изданий, два журнала и два телеканала. В Союзе журналистов России состоит 124 ингушских представителя прессы.

В сентябре председатель регионального Союза журналистов и главный редактор общественно-политической газеты «Ингушетия» Шамсудин Боков на встрече с руководителем региона заявлял, что республика является одним из немногих субъектов, где до сих пор не учредили госнаграду для работников СМИ. До сих пор все его отмеченные за заслуги коллеги попадали под категорию «Заслуженного работника культуры».

Кроме того, Боков предложил учредить в республике конкурс профессионального мастерства «Золотое перо Ингушетии» среди журналистов региона.

Калиматов обещал воспользоваться своим правом высшего должностного лица и выйти в региональный парламент с инициативой о введении соответствующих поправок в местное законодательство для учреждения почетного звания «Заслуженный журналист Республики Ингушетия».

В июле Президент России Владимир Путин утвердил звание «Заслуженный журналист России». Награду можно получить не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности и при наличии отраслевых поощрений. Согласно документу, эта награда присваивается за личные заслуги в повышении авторитета журналистики в обществе, создании авторского стиля, формировании у граждан социальной ответственности и гражданской позиции.