Калиматов выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета в Татарстане

«Вчера в Татарстане разбился легкомоторный самолет L-410, на борту находилось 22 человека, двое из которых пилоты. В результате крушения погибло 16 человек, шестеро находятся в больнице в тяжелом состоянии. От имени жителей Ингушетии и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения домой», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Легкомоторный самолет L-410 упал в воскресенье в 6 км от города Мензелинск сразу после взлета. Самолет принадлежал Мензелинскому аэроклубу, в нем находились 22 человека — парашютисты и два члена экипажа.

Причиной крушения, как пишут «Известия», по предварительным данным, стала техническая неисправность, рассказали в ДОСААФ России. По информации властей района, в двигатель самолета могла попасть птица, из-за чего он вышел из строя. Летчики, как уточняется, были опытные, а самолет проходил техобследования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России — «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Самолет был выпущен в апреле 1987 года и эксплуатировался ВВС СССР. В ДОСААФ самолет попал в 1997 году.

Let L 410 Turbolet — легкий двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Он разработан в 60-х годах прошлого века в Чехословакии. Самолет предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими полосами.