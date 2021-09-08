Соболезнование

Калиматов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Зиничева

0
Евгений Зиничев


Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью руководителя МЧС России Евгения Зиничева.

«Только что пришла трагическая новость о гибели министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева. Он погиб, исполняя служебный долг в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека. Искренне соболезную родным, близким Евгения Николаевича. Терпения и сил вам», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Ранее Владимир Путин направил «телеграмму соболезнований родным и близким», сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, Президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата», — сказал представитель Кремля.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, ранее возглавлявший МЧС, отметил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким и был в жизни.

Евгений Зиничев трагически погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии, информирует РИА Новости.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов обещал ингушским журналистам помочь с путевками в санаторий
Минсельхоз Ингушетии проведёт 11 сентября ярмарку
В Магасе продолжаются работы по реконструкции сквера 245-летия единения России и Ингушетии
Юношей и девушек из Ингушетии приглашают стать агроволонтерами
Власти Ингушетии нацелены на решение проблем сотен семей, живущих в вагончиках
В следственном изоляторе в Ингушетии созданы все условия для голосования на предстоящих выборах
В Ингушетии приступили к реализации федеральной программы «Пушкинская карта»
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, посвященная Международному дню солидарности журналистов
Жителей Ингушетии приглашают 11 сентября принять участие в акции «Культурная суббота»
Магомед Льянов выступит на чемпионате России по тхэквондо
В Ингушетии за сутки умер один человек, 60 новых случаев Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 