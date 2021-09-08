Калиматов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Зиничева

«Только что пришла трагическая новость о гибели министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева. Он погиб, исполняя служебный долг в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека. Искренне соболезную родным, близким Евгения Николаевича. Терпения и сил вам», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Ранее Владимир Путин направил «телеграмму соболезнований родным и близким», сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, Президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата», — сказал представитель Кремля.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, ранее возглавлявший МЧС, отметил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким и был в жизни.

Евгений Зиничев трагически погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии, информирует РИА Новости.