Калиматов выразил уверенность в том, что жители республики примут активное участие в переписи населения

«Участие в переписи населения — дело добровольное, но у людей должно быть понимание, что это важный для государства процесс, и относиться к нему нужно со всей ответственностью», — подчеркнул Климатова.

Руководитель субъекта уверен в том, что «в Ингушетии живут сознательные люди, пекущиеся о будущем республики — это показали недавние выборы, и в переписи населения они примут такое же активное участие», сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Отметим, что в ходе Всероссийской переписи населения установят не только количество населения, но и соберут информацию, которая ляжет в основу планирования федерального бюджета, и экономики в целом. Коррекция демографических данных во всем мире проводится каждые 10 лет — такой период установлен на уровне ООН.

Напомним, что перепись населения будет длиться до 14 ноября и пройти ее можно тремя способами — традиционным, когда переписчик приходит к вам домой, на уже всем привычном портале государственных услуг или на переписном пункте (обычно в МФЦ). Главным нововведением предстоящей переписи является возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале государственных услуг.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», в регионе заключили договоры на аренду 154 помещений под переписные участки на 58 дней с 29 сентября по 25 ноября текущего года. На каждом из них будет размещаться стационарный пункт, а также 913 счетных отделений. Планируется обеспечить надежную связь и наем более 150 транспортных средств на время проведения переписи.