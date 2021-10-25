Поздравление

Калиматов высоко оценил усилия главы правительства Ингушетии в решении экономических проблем

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил награду председателю правительства региона Владимиру Сластенину за эффективную работу.

«У моего друга и соратника Владимира Сластенина сегодня день рождения! От души поздравляю его и желаю долгих лет жизни. Рад, что в моей команде есть такие опытные и надежные люди», — написал Калиматов на своей странице в соцсетеи в Инстаграм.

Руководитель субъекта сообщил, что Сластенин разделил с ним все трудности в решении многих социальных и экономических вопросов региона. Он всегда искренне переживает за Ингушетию и ее жителей.

Как пояснили нашему изданию в пресс-службе главы республики, несмотря на плотный график работы, решил лично поздравить друга с днем рождения и вручить ему грамоту за плодотворную деятельность на посту председателя правительства.

«Доверять можно только порядочному человеку, ты человек порядочный, профессионал, мы с тобой уже почти 40 лет вместе. Не было такого, чтобы не было желания увидеться, поговорить. С днем рождения тебя. Спасибо тебе за эффективную работу и дружбу», — сказал руководитель субъекта, вручая премьеру поздравительный адрес и награду.

Сластенин возглавил ингушское правительство в марте 2020 года. На заседании регионального парламента за его назначение проголосовал 21 депутат из присутствующих 26, четверо против.

Кандидатура Сластенина была внесена на рассмотрение местного заксобрания Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ушел из жизни глава профсоюзов Ингушетии Закрий Мамилов
95,5 тыс. жителей Ингушетии приняли участие в переписи населения
Фотограф Тимур Агиров подарил ингушскому музею ИЗО путеводитель своего авторства
Рахим Плиев и Идрис Беков стали медалистами всероссийского юношеского турнира по боксу в Терсколе
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Хроника событий осени 1992 года»
Скончался бывший мэр Магаса и экс-начальник орготдела администрации Главы Ингушетии Муса Бекбузаров
Свой день рождения отмечает председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин
Минприроды Ингушетии анонсирует полное обновление парка техники по борьбе с пожарами до конца 2021 года
В Ингушетии 27 октября пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка
Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии проводят в школах лекции «Октябрь 92-го»
Для Ингушетии и КЧР разработают проекты в сфере туризма и перевозок

Главное

Яндекс.Метрика

 