КамАЗ-миксер снес опору ЛЭП в Ингушетии

«В результате дорожно-транспортного происшествия произошло повреждение опоры линий электропередачи на улице Богатырева», — сказал представитель городской мэрии.

По его словам, по этой причине частично в муниципальном образовании отключили электроэнергию.

Бетонный столб ЛЭП снес КамАЗ-миксер.

На месте работает аварийная бригада энергетиков. В РЭС не назвали сроки окончания работ по ликвидации последствий аварии.