КамАЗ-миксер снес опору ЛЭП в Ингушетии
Часть города Сунжи осталась без электроснабжения из-за наезда автомобиля на бетонный столб ЛЭП, сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации в четверг.
«В результате дорожно-транспортного происшествия произошло повреждение опоры линий электропередачи на улице Богатырева», — сказал представитель городской мэрии.
По его словам, по этой причине частично в муниципальном образовании отключили электроэнергию.
Бетонный столб ЛЭП снес КамАЗ-миксер.
На месте работает аварийная бригада энергетиков. В РЭС не назвали сроки окончания работ по ликвидации последствий аварии.