Авария

КамАЗ-миксер снес опору ЛЭП в Ингушетии

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Часть города Сунжи осталась без электроснабжения из-за наезда автомобиля на бетонный столб ЛЭП, сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации в четверг.

«В результате дорожно-транспортного происшествия произошло повреждение опоры линий электропередачи на улице Богатырева», — сказал представитель городской мэрии.

По его словам, по этой причине частично в муниципальном образовании отключили электроэнергию.

Бетонный столб ЛЭП снес КамАЗ-миксер.

На месте работает аварийная бригада энергетиков. В РЭС не назвали сроки окончания работ по ликвидации последствий аварии.

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