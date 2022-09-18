Камерный оркестр Государственной филармонии Ингушетии дал первый концерт

Историческое значение этого события очень точно охарактеризовал художественный руководитель и дирижер оркестра, заслуженный артист Ингушетии Илья Петренко. Обратившись к зрителям, он отметил, что создание оркестра — это новый и чрезвычайно важный этап развития ингушской культуры, и в будущем уже невозможно будет представить музыкальную жизнь республики без живой классической музыки.

Маэстро выразил огромную благодарность Главе региона Махмуд-Али Калиматову за содействие созданию камерного оркестра и особо отметил роль директора филармонии Руслана Куштова, чья энергия и целеустремленность стали определяющими в появлении нового музыкального коллектива.

Первый концерт стал настоящим подарком для истинных ценителей камерной музыки. Новый творческий коллектив исполнил ряд известных произведений композиторов разных стран и эпох, подарил слушателям незабываемые минуты наслаждения прекрасной музыкой, убедительно продемонстрировал яркое мастерство музыкантов и вокалистов Майи Минасян и Любови Барахоевой, блистательно исполнивших оперные арии.

«Поскольку сегодня, наряду с произведениями композиторов XVIII–XIX веков Моцарта, Глинки, Пуччини, Брамса, Верди и Перголези, исполнялась музыка относительно современных авторов, таких как Петров, Дашкевич, Гардель, Поль Мориа, Карл Дженкинс, уже сейчас отчетливо видно, что новый коллектив при выборе программ будет обращаться к партитурам самых разных композиторов, а временной и географический диапазон репертуара будет очень широк», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, концерт никого не оставил равнодушным и имел несомненный успех. Виртуозная слаженная игра музыкантов, их яркая эмоциональность и одухотворенность покорили сердца тонких ценителей музыки.

«Можно с уверенностью констатировать, что первое выступление представило нашему зрителю перспективу предстоящей деятельности оркестра и продемонстрировало его реальный потенциал», — сказал он.