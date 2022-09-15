Камерный оркестр ингушской филармонии готовится к своему первому концерту

Коллектив под управлением заслуженного артиста Ингушетии, народного артиста Чеченской Республики, лауреата международных и всероссийских конкурсов Ильи Петренко репетирует произведения российских и зарубежных композиторов, которые прозвучат 17 сентября на сцене Ингушского театра юного зрителя.

В концерте также примут участие народная артистка Ингушетии Любовь Барахоева и Майя Минасян, которые исполнят оперные партии.

Напоминаем, что концерт состоится 17 сентября в 15:00. Билеты можно приобрести, в том числе, в рамках программы «Пушкинская карта».