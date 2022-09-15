Камерный оркестр ингушской филармонии готовится к своему первому концерту

0

Камерный оркестр Ингушской государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева готовится к своему первому концерту, сообщила пресс-служба учреждения.

Коллектив под управлением заслуженного артиста Ингушетии, народного артиста Чеченской Республики, лауреата международных и всероссийских конкурсов Ильи Петренко репетирует произведения российских и зарубежных композиторов, которые прозвучат 17 сентября на сцене Ингушского театра юного зрителя.

В концерте также примут участие народная артистка Ингушетии Любовь Барахоева и Майя Минасян, которые исполнят оперные партии.

Напоминаем, что концерт состоится 17 сентября в 15:00. Билеты можно приобрести, в том числе, в рамках программы «Пушкинская карта».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии разработают дополнительные меры по увеличению сборов платежей за электроэнергию
В Ингушетии обследуют территорию, где в годы ВОВ погибло более ста красноармейцев
Русский театр Ингушетии приглашает на спектакль «Преступление и наказание»
В спортшколе села Плиево Ингушетии провели профилактическое мероприятие «Молодёжь против терроризма»
Ингушетия поучаствует во Всероссийском фестивале работающей молодежи на Ставрополье
Ингушский боксёр-профессионал Али Измайлов, по предварительным данным, проведёт бой с Радивое Калайджичем
Волонтеры-медики Ингушетии провели акцию «Помоги первым»
В Карабулаке Ингушетии началась кампания по вакцинации и ревакцинации
Фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» возглавил Ахмед Оздоев
Пограничники Ингушетии приняли участие в третьем этапе операции «Мак-2022»
В Ингушетии проведут инспекторскую проверку оперативно-служебной деятельности отдела полиции по городу Назрани

Главное

Яндекс.Метрика

 