Капитальный ремонт 23 школ проведут в Ингушетии в 2022 году

«Фаттахов отметил, что министерством образования и науки республики направлена заявка на капремонт 23 школ, выбранных в порядке степени приоритетности. Учитывались пропорции 60% зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах», — сказал представитель пресс-службы Главы и правительства региона.

По его словам, все представленные проекты одобрены. Всего в 2022-2026 годах в Ингушетии планируется провести капитальный ремонт в 50 образовательных учреждениях.