Капремонт

Капитальный ремонт 23 школ проведут в Ингушетии в 2022 году

0

В 2022 году в Ингушетии будет проведен капитальный ремонт 23 общеобразовательных школ, сообщил вице-премьер республики Тимур Фаттахов на селекторном совещании под руководством министра просвещения России Сергея Кравцова.

«Фаттахов отметил, что министерством образования и науки республики направлена заявка на капремонт 23 школ, выбранных в порядке степени приоритетности. Учитывались пропорции 60% зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах», — сказал представитель пресс-службы Главы и правительства региона.

По его словам, все представленные проекты одобрены. Всего в 2022-2026 годах в Ингушетии планируется провести капитальный ремонт в 50 образовательных учреждениях.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии дело о ДТП с тяжкими последствиями для здоровья человека направлено в суд
На лечение детей с тяжелыми заболеваниями правительство направит почти 22 млрд рублей
В Ингушетии введено в строй около 94 тыс. квадратных метров жилья
Премьер-министр Ингушетии призвал чиновников усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер
Более 700 инвалидов получат помощь в Ингушетии от Минтруда
Ингушские боксеры завоевали медали высшего достоинства на Всероссийских соревнованиях в Москве
В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие выставки «Дары музею»
В Центральной школе искусств Ингушетии прошел республиканский конкурс «Наши надежды»
В Ингушетии пройдет пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Минспорта республики за 2021 год
В Ингушетии проведут межрегиональные соревнования по вольной борьбе среди юношей и юниоров
Глава Ингушетии 25 декабря проведет «Прямую линию» с жителями региона

Главное

Яндекс.Метрика

 