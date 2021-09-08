Капитальный ремонт детской школы искусств в Назрани будет завершен к концу текущего года

По словам собеседника, работы по капитальному ремонту здания школы искусств планируется завершить в декабре текущего года, отклонений от графика нет.

«Все работы будут завершены в установленные соглашением сроки и в скором будущем детишки смогут проводить свои занятия и приобщаться к искусству в новом, отремонтированном здании», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».