Капитальный ремонт Ингушского театра юного зрителя завершится в декабре текущего года

Как рассказал представитель подрядной организации, работы на объекте ведутся в соответствии с графиком, на объекте трудится необходимое количество рабочих бригад, все работы будут завершены в установленный срок.

«Все этапы работы должны проводиться без сбоев. Объект первостепенной важности для культуры региона. Необходимо закончить все работы в срок, чтобы к концу текущего года состоялось торжественное открытие. Необходимо завершить ремонт здания театра в соответствии с заключенным соглашением и контрактом в декабре 2021 года, чтобы таким образом мы достигли показателей, уставленных национальным проектом «Культура», в рамках которого осуществляются мероприятия по ремонту ТЮЗа», — отметил глава Минкультуры.

На встрече присутствовали также руководитель управления по организации проектной деятельности при правительстве республики Бекхан Мальсагов и директор ТЮЗа Муса Хадзиев, перед которыми министр поставил ряд задач относительно ремонта, в частности контролировать ход работ и обеспечить своевременную закупку необходимого материала и оборудования для учреждения, чтобы работа не останавливались ни на минуту.