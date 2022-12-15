Память

Карабулакские школьники побывали с экскурсией в городе воинской славы Ингушетии

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Учащиеся пятой школы города Карабулака, члены школьного исторического клуба «Триумвират», посетили с экскурсией город воинской славы Малгобек, рассказал газете «Ингушетия» директор Центра детско-юношеского туризма и краеведения Малгобекского района Беслан Дзейтов.

Первым местом посещения стал музей поискового отряда «Малгобек». Здесь школьники соприкоснулись с артефактами Великой Победы, увидели макеты стрелкового оружия и предметы военного быта. Затем ребята посетили братское захоронение, побывали на месте гибели юного разведчика Володи Мордвинова, о подвиге которого им рассказал Беслан Дзейтов.

Вернувшись с сопок Терского хребта, ребята почтили память советского офицера, участника Великой Отечественной войны Алексея Прокофьевича Береста в парке культуры и отдыха города имени Серго.

Затем путь экскурсантов лежал в Музей боевой и трудовой славы Малгобека. Директор музея Заурбек Албогачиев ознакомил ребят с экспонатами музея в медийном формате, школьники узнали об истории возникновения города нефтяников, о его трудовых успехах и о славном военном прошлом.

«Покидая гостеприимный Малгобек, ребята выразили желание принять участие в новом поисковом сезоне Всероссийской акции «Вахта памяти», который в будущем году начнет поисковый отряд «Малгобек», — рассказал Дзейтов.

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