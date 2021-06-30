Каратэ

Каратисты из клуба «Вайнах» стали победителями и призерами этапа Кубка мира

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Девять наград различного достоинства завоевали юные каратисты из клуба «Вайнах» на этапе Кубка мира по боевым единоборствам в Краснодарском крае. Как сообщил «Ингушетии» руководитель региональной федерации всестилевого карате Абдул-Азит Шаухалов, на счету спортсменов из Карабулака и Плиево 4 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая награда.

По его информации, победителями турнира стали Ибрагим Накостхоев, Магомед Накостхоев, Саид-Магомед Плиев и Муса Барханоев. Серебряными призерами стали Илез Шаухалов, Адам Шаухалов, Алихан Цечоев и Мовсар Хамхоев. «Бронза» досталась Абдул-Малику Сакалову.

Как ранее сообщала наша газета, Всероссийские соревнования по всестилевому карате проходили в Темрюке с 25 по 30 июня. На протяжении пяти дней за награды турнира сражались юные спортсмены из тридцати регионов нашей страны. Данные соревнования являются отборочными на первенство мира по всестилевому карате, которое ориентировочно пройдёт в ноябре нынешнего года.

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