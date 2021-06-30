Каратисты из клуба «Вайнах» стали победителями и призерами этапа Кубка мира

По его информации, победителями турнира стали Ибрагим Накостхоев, Магомед Накостхоев, Саид-Магомед Плиев и Муса Барханоев. Серебряными призерами стали Илез Шаухалов, Адам Шаухалов, Алихан Цечоев и Мовсар Хамхоев. «Бронза» досталась Абдул-Малику Сакалову.

Как ранее сообщала наша газета, Всероссийские соревнования по всестилевому карате проходили в Темрюке с 25 по 30 июня. На протяжении пяти дней за награды турнира сражались юные спортсмены из тридцати регионов нашей страны. Данные соревнования являются отборочными на первенство мира по всестилевому карате, которое ориентировочно пройдёт в ноябре нынешнего года.