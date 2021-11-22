Кассовое исполнение по четырем нацпроектам в Ингушетии превышает средние значения по России

Об этом сообщил начальник управления организации проектной деятельности администрации Главы и правительства республики Бекхан Мальсагов на заседании под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.

В целом, по оптимальным прогнозам, до конца ноября кассовое исполнение по нацпроектам в регионе составит 55%.

Общий бюджет 43 проектов, в реализации которых участвует Ингушетия, составляет 11 млрд 889 млн рублей. Законтрактовано из них более 10 млрд рублей (85%), а кассовое исполнение равняется 5,4 млрд рублей (46%).

Мальсагов отметил, что среди подписанных 106 соглашений есть проекты по реализации агростартапа и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Всего на 22 ноября текущего года заключено 125 контрактов, в том числе 105 — государственных и 20 муниципальных, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.