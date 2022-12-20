Нацпроекты

Кассовое исполнение по нацпроектам в шести ведомствах Ингушетии составило 100%

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Кассовое исполнение по нацпроектам в шести ведомствах Ингушетии составило 100%. С задачей на этот год успешно справились Минавтодор, Минсельхоз, Минпромсвязи, Минобрнауки, Минспорта, Комтуризма республики. Также почти полное кассовое освоение у Минкультуры (99%), Минтруда (98%), Минприроды (96%).

Об этом сообщил начальник управления по организации проектной деятельности администрации Главы и правительства республики Бекхан Мальсагов на заседании под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.

Он также отметил, что республика находится в общей системе мониторинга Минфина России в зеленой зоне по 6 нацпроектам: «Жилье и городская среда» (76 %), «Экология» (93 %), «Безопасные качественные дороги» (100 %), «Малое и среднее предпринимательство» (96 %), «Международная кооперация и экспорт» (100 %), «Туризм и индустрия гостеприимства» (95 %).

Средний уровень кассового исполнения по СКФО составляет 82,6 %, по стране — 81,1 %, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.

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