Катакомбный могильник аланской культуры обнаружили в Ингушетии

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В Сунженском районе нашли новые памятники археологии, сообщили газете «Ингушетия» в археологическом центре республики имени Евгения Крупнова.

«В ходе разведок на территории Сунженского района, в четырех километрах к юго-западу от ингушского села Берд-Юрт, сотрудники центра выявили новые памятники археологии — Берд-Юртовское поселение № 3 и Берд-Юртовский катакомбный могильник аланской культуры», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что исследователи зафиксировали открытые камеры катакомб, фрагменты керамики и оружие. Все найденные предметы будут тщательно изучены группой исследователей.

Напомним, в августе этого года в том же районе выявлен памятник археологии поселенческого типа. Найдены многочисленные фрагменты керамики, зернотерки, кости животных, хозяйственные ямы и другие археологические артефакты, которые исследуются.

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