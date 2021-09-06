Катакомбный могильник аланской культуры обнаружили в Ингушетии

«В ходе разведок на территории Сунженского района, в четырех километрах к юго-западу от ингушского села Берд-Юрт, сотрудники центра выявили новые памятники археологии — Берд-Юртовское поселение № 3 и Берд-Юртовский катакомбный могильник аланской культуры», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что исследователи зафиксировали открытые камеры катакомб, фрагменты керамики и оружие. Все найденные предметы будут тщательно изучены группой исследователей.

Напомним, в августе этого года в том же районе выявлен памятник археологии поселенческого типа. Найдены многочисленные фрагменты керамики, зернотерки, кости животных, хозяйственные ямы и другие археологические артефакты, которые исследуются.