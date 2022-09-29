Кавказ.РФ будет развивать в Ингушетии агротепличный комплекс и горнолыжную инфраструктуру

«Хасан Хамишевич выразил уверенность, что проекты, включенные в модель экономического развития Ингушетии, и другие предпринимательские инициативы создадут устойчивые предпосылки к экономическому росту нашего региона», - отметил Калиматов.

По его словам, сейчас разрабатывается проект планировки территории, в этом году он будет утвержден, и его реализация позволит создать современную, горнолыжную и коммерческую инфраструктуру на этом курорте.

«Помимо этого, в сотрудничестве с правительством республики прорабатываются вопросы по вовлечению в хозяйственный оборот ряда промышленных предприятий и разработке для них механизмов финансовой поддержки», — сообщил Глава региона.

В Ингушетии 29-30 сентября проходит VI республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия-2022», более 150 производителей представили свою продукцию.

Планируется обсуждение актуальных в условиях внешних санкций вопросов, в частности: развитие туризма, содействие занятости, поддержка МСП, расширение торговых отношений, обеспечение критического импорта и увеличение экспорта, улучшение условий для импортозамещения.