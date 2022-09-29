Инвестиционный форум

Кавказ.РФ разработан мастер-план развития высокогорного курорта «Армхи» в Ингушетии

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Мастер-план развития курорта «Армхи» в Ингушетии предполагает создание единственной горнолыжной инфраструктуры в регионе. Об этом сообщил гендиректор единого института управления Северного Кавказа АО «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев в ходе форума «Деловая Ингушетия-2022».

«Один из прорывных и якорных проектов республики — это туристско-рекреационный комплекс «Армхи». На сегодняшний день нами разрабатывается проект планировки территории, в текущем году он будет утвержден. Я думаю, реализация этого проекта позволит создать современную, горнолыжную и коммерческую инфраструктуру на этом курорте», — цитирует Тимижева ТАСС.

Он отметил, что институт также отрабатывает проект по созданию и развитию тепличного комплекса «Агрокомбинат Сунжа» стоимостью 6 млрд рублей.

«В целом, если говорить о преимуществах и отраслях перспективных для Республики Ингушетия, то, на наш взгляд, туризм является одним из самых перспективных направлений не только республики, но и по всему СКФО. И в этом направлении мы готовы активно участвовать в реализации туристических проектов», — отметил гендиректор АО «Кавказ.РФ».

Кроме того, институт управления Северного Кавказа совместно с правительством Ингушетии прорабатывает вопросы по вовлечению в хозяйственный оборот ряда промышленных предприятий.

«Разрабатываем для них механизмы финансовой поддержки. Убежден, что проекты, включенные в модель экономического развития, и другие предпринимательские инициативы создадут устойчивые предпосылки к экономическому росту в регионе», — добавил Тимижев.

Всесезонный курорт «Армхи» начал принимать гостей с 2012 года. В 2021 году турпоток на курорт составил более 10 тыс. человек. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Проект по развитию курорта включен в модель экономического развития региона.

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