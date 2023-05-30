Казачий хор из Ингушетии стал лауреатом третьей степени фестиваля в Адыгее
Дебют казачьего хора филармонии имени Ахмета Хамхоева на XXXII Межрегиональном фестивале казачьей культуры в Адыгее увенчался успехом, сообщается на сайте Главы и правительства Ингушетии.
Солистка хора Роза Ахциева в номинации «Вокал» среди взрослых заняла второе место, а сам коллектив во главе с худруком Захирой Аушевой в этой же номинации удостоился третьего места.
«В коллективе 16 человек — это люди разных профессий, но всех их объединяет любовь к казачьей культуре. Основная часть репертуара — народные песни казаков России. Сопровождал хор атаман ингушских казаков Игорь Алешин», — говорится в сообщении.
Всего на мероприятие было заявлено 270 коллективов из 32 регионов России.