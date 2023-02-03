КДМ Ингушетии объявил публицистический онлайн-конкурс «Лайф по-трезвому»

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодёжном ведомстве региона, принять участие может любой пользователь социальной сети «ВКонтакте», для этого необходимо всего лишь подготовить и опубликовать пост о пагубном влиянии наркомании в молодёжной среде.

«Чтобы стать участником конкурса, достаточно под публикацией поставит хештег #ЛайфПоТрезвому. Результаты конкурса будут подведены 3 марта текущего года. Одно из основных условий — чтобы страница участника была открыта», — отметили организаторы мероприятия.

Напомним, авторам трёх лучших публикаций будут вручены ценные призы и сертификаты.