КДМ Ингушетии предложил создать «Дом общественных организаций» для поддержки волонтеров

О презентации модели развития молодежной политики руководителю субъекта Махмуд-Али Калиматову рассказал председатель КДМ Адам Мальсагов.

Он пояснил, что «Дом общественных организаций» предполагает создание молодежного центра с рабочими зонами для волонтеров и волонтерских организаций. Проект направлен на поддержку молодых людей, которые желают внести свой вклад в улучшение жизни общества.

Планируется создать коворкинг центр, на базе которого будут проходить образовательные мероприятия, такие как тренинги, семинары, мастер-классы.

Одним из главных преимуществ данного проекта является создание зон, где молодежь сможет развлечься и отдохнуть, проводить культурные и просветительские мероприятия. Также «Дом общественных организаций» поможет молодежи научиться работать в команде и реализовывать свои идеи.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики, Калиматов поддержал проект, отметив, что добровольчество является важными аспектами развития общества.

«Мы обязаны поддержать молодых людей, которые желают внести свой вклад в улучшение общества. Уверены, что данный проект станет важным шагом на пути создания благоприятной среды для развития молодежной инициативы и поможет молодым людям стать активными участниками жизни общества», — сказал руководитель региона.

Он подчеркнул, что многие мероприятия в Ингушетии не обходятся без помощи волонтеров, поэтому создание комфортных условий для работы и отдыха является важным шагом в развитии социальной и молодежной политики региона.

До конца июня организаторы конкурса объявят регионы, которые предложили наиболее эффективные способы поддержки добровольчества. Они получат средства на реализацию своих предложений.

Напомним, что конкурс проводят Федеральное агентство по делам молодежи и Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи при поддержке Ассоциации волонтерских центров.