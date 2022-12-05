Антитеррор

КДМ Ингушетии провел очередную акцию по профилактике экстремизма

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Сотрудники КДМ Ингушетии провели профилактическую встречу с молодежным активом на тему противодействия экстремизму и терроризму.

На мероприятии его участники говорили о том, как уберечь себя от этих пагубных явлений жизни. "Экстремизм и терроризм сегодня — одни из наиболее опасных социальных явлений, дестабилизирующие нормальное функционирование нашего общества и угрожающие жизнедеятельности граждан",- подчеркнули организаторы акции.

Как сообщили в комитете по делал молодежи, беседа прошла в неформальной обстановке за чашкой чая, где молодые люди могли свободно задавать вопросы и вести беседу по данной тематике.

На встречу был приглашен представитель центра противодействия экстремизма МВД по региону, планируется проводить встречи такого формата чаще, говорится в релизе.

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