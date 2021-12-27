Кикбоксинг

Кикбоксеры из Назрановского района Ингушетии успешно выступили на Кубке России в Башкортостане

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Бойцы, представляющие спортивные школы Назрановского района, успешно выступили на Кубке России по кикбоксингу среди взрослых в городе Туймазы.

Представителем команды Ингушетии из 5 человек на соревнованиях был Абдула Дзауров, который является тренером и директором спортивной школы с. п. Кантышево.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, Магомед-Башир Баркинхоев в весе 75 кг занял 1-е место, Амир Галаев в весе +91 кг занял 2-е место, Руслан Колоев в весе 67 кг занял 3-е место.

Обладатель Кубка России Магомед-Башир Баркинхоев два своих боя закончил досрочно, у него очень зрелищные схватки, он является воспитанником тренера спортивной школы с. п. Кантышево Мовсара Кодзоева. Серебряный призер Кубка России Амир Галаев выполнил на этом турнире норматив мастера спорта России по кикбоксингу, он представляет спортивную школу с. п. Яндаре. Бронзовый призер Кубка России Руслан Колоев в полуфинальном бою, ведя бой во втором раунде, получил травму и не смог продолжить бой, который он уверенно вел. Спортсмен является воспитанником тренера спортивной школы с. п. Кантышево Абдулы Дзаурова.

Напомним, в соревнованиях приняло участие более 400 спортсменов из 29 регионов Российской Федерации.

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