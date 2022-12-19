Кикбоксинг

Кикбоксеры из села Кантышево Ингушетии стали призерами всероссийских соревнований

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Представители спортивной школы сельского поселения Кантышево Назрановского района Ингушетии заняли 3 призовых места на Всероссийских соревнованиях и кубке России по кикбоксингу среди взрослых.

В соревнованиях, проходивших в Анапе, приняли участие более полутора тысяч человек. Бойцы из более чем 50 регионов страны, в том числе ЛНР и Запорожской области, состязались в дисциплинах «К1» и «Фулл-контакт».

Ислам Муталиев в весе +91 кг занял первое место, Магомед-Башир Баркинхоев (81кг) завоевал «серебро», Юсуп Дзауров (+91кг) поднялся на третью ступеньку пьедестала.

Тренируют спортсменов Тутаев Адам, Кодзоев Мовсар, Дзауров Абдула.

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