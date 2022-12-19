Кикбоксеры из села Кантышево Ингушетии стали призерами всероссийских соревнований
Представители спортивной школы сельского поселения Кантышево Назрановского района Ингушетии заняли 3 призовых места на Всероссийских соревнованиях и кубке России по кикбоксингу среди взрослых.
В соревнованиях, проходивших в Анапе, приняли участие более полутора тысяч человек. Бойцы из более чем 50 регионов страны, в том числе ЛНР и Запорожской области, состязались в дисциплинах «К1» и «Фулл-контакт».
Ислам Муталиев в весе +91 кг занял первое место, Магомед-Башир Баркинхоев (81кг) завоевал «серебро», Юсуп Дзауров (+91кг) поднялся на третью ступеньку пьедестала.
Тренируют спортсменов Тутаев Адам, Кодзоев Мовсар, Дзауров Абдула.