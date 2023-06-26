Кикбоксинг

Кикбоксеры спортшколы села Долаково Ингушетии успешно выступили на всероссийском турнире

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Долаковские кикбоксёры не оставили шансов своим соперникам на прошедшем в Гудермесе всероссийском турнире в дисциплинах К-1 и «фулл-контакт».

Как сообщили в администрации Назрановского района, воспитанники Эльмурзиева Саида и Арсаева Зелимхана завоевали на турнире следующие медали: первые места — Белокиев Рамазан, Оздоев А-Малик, Баркинхоев Ирзхан, Акиев Адам, Акиев Дени; вторые места — Котиков Курейш, Мусиев Ислам; третьи места — Балхаев Ислам, Осмиев Акрам.

Кроме того, кадет Цороев Исмаил, тренирующийся под руководством Картоева Муслима, поднялся на вторую ступеньку пьедестала и получил кубок.

 

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