Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее

На главной странице веб-версии Wink появился специальный раздел «Фильмы с интерактивной паузой», в котором собрано кино с дополнительным контентом (в настоящее время — около 150 позиций, список постоянно пополняется). После сканирования специального QR-кода (появляется, если фильм поставлен на паузу) зрителям будут доступны подробности не только о фильме и съемочной группе, но и обо всех интересных моментах фильма. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) проводят разметку буквально каждого кадра, фиксируя появление на экране новых деталей, к которым подбираются релевантные фото, тексты или ссылки на внешние ресурсы.

Уже сегодня при выборе фильмов из раздела можно ознакомиться с биографиями актеров (есть даже ссылки на их аккаунты в Instagram), подробностями о стиле и модных образах героев (включая ссылки на варианты нарядов из их лукбуков), интерьерах и дизайнерских предметах обстановки, найти авторов и исполнителей музыки. Сервис позволяет даже забронировать столик с такой же кухней, как в фильме, или сделать заказ понравившихся товаров с доставкой на дом. Есть также ссылки на близкий по духу и жанру контент, включая фильмы, книги и аудиокниги, на коллекции брендированных товаров, связанных с кино или мультфильмом.

«Дополнительный интерактивный контент делает просмотр еще интереснее и осознаннее. Это особенно важно, если кино историческое или посвящено каким-то профессиональным историям. Детали об этикете, правилах рыцарского поединка или о секретах профессии героя фильма помогут лучше понять логику событий, заметить и оценить то, что видно только экспертам. Зрителям наверняка будет интересно узнать что-то о звуковой дорожке фильма или о месте, где происходит его действие, получить больше информации об актерах или произведениях искусства, мелькающих в фильме. Новый сервис удовлетворит любопытство и позволит зрителям значительно расширить познания прямо во время просмотра, не тратя время на поиск дополнительной информации», — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

«Мы хотим, чтобы пользователь видеосервиса Wink мог узнавать детали, которые часто ускользают от зрителей при обычном просмотре. Многие фильмы — это многослойные произведения искусства, за которыми стоят сотни тысяч часов работы самых разных специалистов. Теперь у зрителей есть возможность узнавать интересные факты о фильме, видеть связи между сценами, предметами и звуками, которые возникают в кадре. Новая технология интерактивного контента помогает полнее погружаться в происходящее на экране, не отвлекая от просмотра, а деликатно дополняя его», — сказал генеральный директор SYT Василий Корольков.

ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» разработала цифровую платформу SYT для прямого взаимодействия с контентом, дополняющим происходящее на экране. Фильмы предварительно анализируются и размечаются искусственным интеллектом, а затем прорабатываются и модерируются профильными экспертами. ИИ от SYT можно сравнить с профессиональным кино-ассистентом, который собрал самую интересную информацию и факты о фильме, а также нашел одежду, элементы интерьеров и другие примечательные товары из кино, которые сразу же можно приобрести.

«Создание пласта дополнительного контента поверх фильма открывает новые перспективы для повышения монетизации аудитории, привлечения рекламодателей и спонсоров, развития продакт плейсмента. Мы предлагаем партнерам интересный контент, глубокую аналитику и эффективные инструменты для достижения их бизнес-целей», — подчеркнул со-основатель платформы SYT Максим Красавин.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink. ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.