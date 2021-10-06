Кинофестиваль

Кинофестиваль «Золотая башня» пройдет в Ингушетии с 7 по 12 ноября

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7 ноября в Ингушетии состоится торжественная церемония открытия кинофестиваля «Золотая башня», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Мероприятие проводится в республике ежегодно с 2014 года, через четыре года в нем уже принимали участие более 50 фильмов из России, Казахстана, Белоруссии, Израиля, Ирана, Киргизии, Узбекистана. В прошлом, 2020 году фестиваль отменили из-за эпидемии коронавируса.

«Мы не знали, как сложится обстановка с ковид-инфекцией в этом году, поскольку в прошлом году мы отказались от проведения кинофестиваля из-за ограничительных мер. Но все же седьмой кинофестиваль «Золотая башня» в этом году состоится, сейчас наше министерство ведет активную подготовку», — рассказала газете «Ингушетия» начальник информационно-правового отдела Хатима Хадзиева.

В настоящее время идет прием заявок на участие в фестивале, который продлится до 1 ноября.

«У авторов еще есть возможность подать заявку на участие их работ в «Золотой башне». Это могут быть режиссеры и сценаристы из регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Торжественное открытие состоится 7 ноября, а церемония закрытия с награждением победителей и призеров пройдет 12 ноября», — сказала Хадзиева.

По ее словам, в рамках кинофестиваля в регионе пройдут бесплатные кинопоказы художественных и документальных фильмов, показы мультфильмов для детей, а также встречи жителей республики с известными актерами и режиссерами.

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