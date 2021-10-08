Премьера

Киностудия «Барханоев Прод» представила трейлер документально-художественного фильма «Наши герои»

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Киностудия «Барханоев Прод» на своей странице в «Инстаграм» представила трейлер документально-художественного фильма «Наши герои», снятого Магомедом Барханоевым при поддержке Постоянного представительства Ингушетии в Москве.

Фильм посвящён всем сотрудникам правоохранительных органов, погибшим во благо своей Родины и своего народа. В фильме раскрываются три сюжетные линии о героях, которые отдали свои жизни, не забыв о чести и долге. Муса Точиев погиб, так и не успев жениться, на последнем вздохе набирая телефон матери. Жена и дети Али Цечоева уже никогда не услышат смеха отца и мужа. Ужас семьи Мусы Нальгиева, на глазах которой он был расстрелян вместе с собственными детьми, до сих пор содрогает наши сердца.

По словам съемочной команды, работа над этим фильмом не оставила никого равнодушным, каждый кадр был сделан с большим трепетом. Команда надеется, что зрители смогу прочувствовать всё до мелочей и фильм поможет не забыть о наших героях.

«В свою очередь мы постараемся пронести эту ноту грусти вместе с вами и данной экранизацией олицетворить огромный смысл того, что они в наших сердцах», — рассказал газете «Ингушетия» Магомед Барханоев.

Фильм снят в рамках реализации проекта «Наши герои», получившего грантовую поддержку во всероссийском конкурсе от Федерального агентства по делам молодежи.

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