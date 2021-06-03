Клоун Олежка приглашает детей на день рождения Ингушетии

На площади перед Дворцом культуры Назрани с 13:00 до 14:00 пройдет развлекательное представление — клоунада Олега Кожемякина (Олежка) с участием артистов Ингушского ТЮЗа. В программе комические фокусы, смешные репризы, коллективные игры и забавы, мультидискотека и другие развлечения.

Напомним, в рамках празднования 29-ой годовщины возрождения ингушской государственности 5 июня в Назрани состоится праздничная программа, подготовленная Министерством культуры Ингушетии. Жителей региона ждут выставки декоративно-прикладного искусства и национальных диаспор, концерты художественной самодеятельности и мастеров искусств.