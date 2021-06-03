Театр

Клоун Олежка приглашает детей на день рождения Ингушетии

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Клоун Олежка приглашает ребят 5 июня отпраздновать День республики, сообщила пресс-служба Ингушского театра юного зрителя.

На площади перед Дворцом культуры Назрани с 13:00 до 14:00 пройдет развлекательное представление — клоунада Олега Кожемякина (Олежка) с участием артистов Ингушского ТЮЗа. В программе комические фокусы, смешные репризы, коллективные игры и забавы, мультидискотека и другие развлечения.

Напомним, в рамках празднования 29-ой годовщины возрождения ингушской государственности 5 июня в Назрани состоится праздничная программа, подготовленная Министерством культуры Ингушетии. Жителей региона ждут выставки декоративно-прикладного искусства и национальных диаспор, концерты художественной самодеятельности и мастеров искусств.

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