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Книжный фонд МКЖР республики пополнился изданием «Ингушская этнография»

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Книжный фонд Мемориального комплекса жертвам репрессий республики пополнился новым изданием «Ингушская этнография», сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

Книгу в дар музею передал автор Султан Мерешков — известный краевед, литератор, педагог, журналист, заведующий отделом этнографии республиканского дома народного творчества.

Отмечается, что монография составлена на основе исследовательских работ Мерешкова, собранного им богатейшего полевого материала. В ней собраны материалы об адатах, этикете, устном народном творчестве, ремеслах, играх, быте ингушского народа.

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