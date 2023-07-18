Книжный фонд МКЖР республики пополнился изданием «Ингушская этнография»
Книжный фонд Мемориального комплекса жертвам репрессий республики пополнился новым изданием «Ингушская этнография», сообщает пресс-служба Минкультуры региона.
Книгу в дар музею передал автор Султан Мерешков — известный краевед, литератор, педагог, журналист, заведующий отделом этнографии республиканского дома народного творчества.
Отмечается, что монография составлена на основе исследовательских работ Мерешкова, собранного им богатейшего полевого материала. В ней собраны материалы об адатах, этикете, устном народном творчестве, ремеслах, играх, быте ингушского народа.