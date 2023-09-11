Национальная библиотека

Книжный фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился поэтическим сборником Микаила Гуцериева

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В Национальную библиотеку Ингушетии поступил новый поэтический сборник Микаила Гуцериева под названием «Ши вахар» («Две жизни»), сообщил представитель пресс-службы регионального министерства культуры.

Книга на ингушском языке вышла в свет в текущем году в московском издательстве «Буки Веди». Как рассказал источник информации, поэт пишет на русском языке, а перевод на ингушский выполнен членом Союза писателей России Эсет Газдиевой. Сборник иллюстрирован работами художницы Тамилы Агасиевой.

Напомним, известный бизнесмен, меценат, основатель благотворительного фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев — автор множества лирических стихотворений, вошедших в сборники и публиковавшихся в различных журналах. Многие его стихи стали текстами популярных песен, звучащих на российской эстраде.

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