Книжный фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился поэтическим сборником Микаила Гуцериева

Книга на ингушском языке вышла в свет в текущем году в московском издательстве «Буки Веди». Как рассказал источник информации, поэт пишет на русском языке, а перевод на ингушский выполнен членом Союза писателей России Эсет Газдиевой. Сборник иллюстрирован работами художницы Тамилы Агасиевой.

Напомним, известный бизнесмен, меценат, основатель благотворительного фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев — автор множества лирических стихотворений, вошедших в сборники и публиковавшихся в различных журналах. Многие его стихи стали текстами популярных песен, звучащих на российской эстраде.