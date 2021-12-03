Ко Дню неизвестного солдата в Ингушетии прошла встреча школьников с сотрудниками вневедомственной охраны

В рамках встречи сотрудники полиции рассказали старшеклассникам об истории возникновения этой важной даты. Исторически, в ходе войн, множество солдат гибло, и их останки не были или не могли быть опознаны.

В XX веке, после окончания кровопролитной Первой мировой войны, начала образовываться традиция, по которой нации и государства устанавливают памятники Неизвестному солдату, символизирующие память, благодарность и уважение всем погибшим солдатам, чьи останки так и не были опознаны.