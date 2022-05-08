Ко Дню Победы в Ингушетии оказали материальную помощь вдовам ветеранов ВОВ

«Специалисты социального отдела администрации Малгобекского района вместе с главами сельских поселений посетили вдов ветеранов Великой Отечественной войны, поинтересовались их здоровьем и попросили поделиться воспоминаниями о жизни в военное и послевоенное время. Хозяйки тепло встретили представителей администрации и были очень тронуты вниманием и заботой о них», — говорится в сообщении.

Отметим, что в 2022 году исполнится 77 лет со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками. 9 мая в Магасе пройдет шествие бессмертного полка. Мероприятие стартует от въезда в город, участники акции с портретами участников ВОВ в руках дойдут до Башни Согласия и площади Алания.