Семинар

Ко Дню республики в Ингушетии прошел научный семинар

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В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева прошел научный семинар на тему «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия в 2000-2019 гг.», сообщила пресс-служба учреждения.

Инициатором проведения мероприятия, посвящённого Дню Республики Ингушетия, выступил отдел социально-политических исследований ИнгНИИ.

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отдела социально-политических исследований Людмила Барахоева выступила с докладом «Уровень и качество жизни в Республике Ингушетия». В своём докладе она провела анализ взаимосвязи уровня социально-экономического развития региона, в частности уровня и качества жизни населения, и бюджетного процесса в регионе.

Научный сотрудник отдела социально-политических исследований Марина Арсельгова представила «Социальный портрет безработного: социологический анализ». В своем докладе она провела анализ структуры безработного населения республики по таким социально-демографическим признакам, как пол, возраст и уровень образования.

В завершение семинара состоялась дискуссия по предложенным докладчиками направлениям улучшения социально-экономической ситуации в регионе.

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