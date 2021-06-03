Ко Дню республики в Ингушетии прошел научный семинар
В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева прошел научный семинар на тему «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия в 2000-2019 гг.», сообщила пресс-служба учреждения.
Инициатором проведения мероприятия, посвящённого Дню Республики Ингушетия, выступил отдел социально-политических исследований ИнгНИИ.
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отдела социально-политических исследований Людмила Барахоева выступила с докладом «Уровень и качество жизни в Республике Ингушетия». В своём докладе она провела анализ взаимосвязи уровня социально-экономического развития региона, в частности уровня и качества жизни населения, и бюджетного процесса в регионе.
Научный сотрудник отдела социально-политических исследований Марина Арсельгова представила «Социальный портрет безработного: социологический анализ». В своем докладе она провела анализ структуры безработного населения республики по таким социально-демографическим признакам, как пол, возраст и уровень образования.
В завершение семинара состоялась дискуссия по предложенным докладчиками направлениям улучшения социально-экономической ситуации в регионе.