Ко Дню России в Ингушетии запланировано более 50 мероприятий

На расширенном заседании правительства под руководством Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова министр культуры республики Залина Льянова сообщила, что главное торжество состоится 12 июня в 15 часов на площади перед ДК города Назрани.

Также в ГБУ «Центр театра, кино и креативных индустрий» в Магасе состоится концерт солистов культурного учреждения «Поем о России».

Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова представит фотодокументальную выставку «День России. Россия — наш общий дом», которую можно будет посетить с 9 по 13 июня. В Мемориальном комплексе жертв репрессий до 10 июня проходит выставка «Символы великой России».

9 июня в Центре культурного развития Магаса пройдут поэтические выступления воспитанников «О Родине». В Национальной библиотеке республики имени Джемалдина Яндиева состоится презентация книжной иллюстративной выставки: «Это все — о России».

В муниципальных культурно-досуговых и библиотечных учреждениях республики пройдут праздничные концерты, литературно-музыкальные композиции, обзоры книжных выставок, тематические беседы и другие мероприятия, посвященные праздничной дате.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил: «Наши предки один раз и навсегда определили путь развития ингушского народа в договоре с Россией. Они были мудрее и опытнее, прекрасно понимали, что лучшим союзником для нас может стать только мощная и влиятельная держава».

По его словам, ингуши были и остаются патриотами своей страны. Многие достойные сыны народа в разные периоды истории защищали Россию от внешних и внутренних врагов.

«Несмотря на национальные различия народов, проживающих на территории Российской Федерации, ментально у нас много общего и это делает нас россиянами. Поэтому для нас так важен День России. Его отмечают в каждом регионе страны. И я хочу, чтобы в Ингушетии к этому празднику отнеслись со всей ответственностью и провели все мероприятия на высоком уровне. Люди должны проникнуться духом этого события и гордиться тем, что они живут в России», — заявил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.

День России — государственный праздник с фиксированной датой, является выходным.