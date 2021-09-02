Ко Дню знаний огнеборцы провели для школьников Малгобека Ингушетии открытый урок

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Огнеборцы пожарно-спасательной части № 2 города Малгобека провели для учащихся городской общеобразовательной школы № 3 открытый урок ко Дню знаний.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, ребят ознакомили с техникой, оборудованием и рассказали о трудовых буднях пожарных.

Школьникам подробно рассказали про пожарную технику части, принцип ее работы, а также о нелёгкой профессии пожарного. Особо активным школьникам удалось примерить на себя боевую одежду огнеборца.

По словам пожарных, такие мероприятия для учащихся они проводят регулярно.

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