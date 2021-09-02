Ко Дню знаний огнеборцы провели для школьников Малгобека Ингушетии открытый урок

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, ребят ознакомили с техникой, оборудованием и рассказали о трудовых буднях пожарных.

Школьникам подробно рассказали про пожарную технику части, принцип ее работы, а также о нелёгкой профессии пожарного. Особо активным школьникам удалось примерить на себя боевую одежду огнеборца.

По словам пожарных, такие мероприятия для учащихся они проводят регулярно.