Колбасному производству в селе Кантышево Ингушетии санкции не помеха

В настоящее время производится четыре наименования колбасных изделий из местного мяса. Предприятие способно обеспечить качественной халяльной продукцией не только Ингушетию, но и отправить колбасы в Москву и Санкт-Петербург, чем успешно и занимается.

В цехе «Олиговский» налажено полноценное колбасное производство. Одни рабочие разделывают мясо, другие пропускают его через мясорубку, третьи набивают фарш в натуральную оболочку и т. д. Колбасы производят по традиционной рецептуре, без каких-либо вкусовых усилителей, прочих добавок. Используются конина, говядина и специи. Оборудование в цеху из дружественной Белоруссии, холодильные камеры и камеры копчения из Краснодара. Контроль над производством продукции осуществляет ветеринарный врач. На предприятии трудятся 10 человек.

На производстве также запущен процесс импортозамещения. Раньше подсобную продукцию завозили из Польши, теперь налаживаются поставки из Дагестана и других регионов.