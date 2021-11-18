Безработица

Количество безработных в Ингушетии с октября 2020 года сократилось на 37%

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Количество безработных в Ингушетии с октября 2020 года сократилось на 37%, уровень зарегистрированной безработицы снизился на 10 процентных пунктов, сообщил  первый заместитель председателя правительства республики Олег Фурсов на заседании комитета верхней палаты парламента по экономической политике в рамках дней Ингушетии в Совете Федерации.

«Снижена напряженность на рынке труда. Количество безработных сократилось по сравнению с октябрем прошлого года на 37%, уровень зарегистрированной безработицы снизился на 10 процентных пунктов. Республика восстановила рынок труда и заняла лидирующие позиции по субсидированию затрат при трудоустройстве безработных граждан», — цитирует Фурсова ТАСС.

По словам вице-премьера, в этом году в регионе открылись пять новых предприятий, которые обеспечили занятость более 500 человек.

«Еще два инвестиционных проекта будут реализованы в ближайшее время. Это предприятие по производству детских санитарно-гигиенических средств и предприятие по производству современного облегченного кирпича», — добавил первый зампред главы правительства Ингушетии.

ТАСС напоминает, что в начале ноября в пресс-службе Минтруда региона сообщали, что в рамках комплекса мер по снижению безработицы в республике за 10 месяцев 2021 года, были трудоустроены более 7,3 тыс. человек, что составляет 62% от планируемого показателя.

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