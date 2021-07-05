Количество индивидуальных инвестиционных счетов в Ингушетии выросло на 21,5%

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На начало июня текущего года жители Ингушетии открыли 2 237 индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), это данные Московской биржи. За пять месяцев текущего года количество таких счетов в регионе выросло почти на 21,5%.

В целом по стране по итогам мая 2021 года 78% всех открытых в России инвестсчетов принадлежат Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

«Если за вторую половину прошлого года жители нашей республики открыли около двух тысяч индивидуальных инвестиционных счетов, то за шесть месяцев текущего года их количество выросло более чем на 20%. Тем, кто делает свои первые шаги на рынке ценных бумаг, мегарегулятор напоминает, что хотя инвестиции и обладают большей доходностью, но в отличие от банковских вкладов они всегда связаны с риском, и не застрахованы Агентством по страхованию вкладов», — цитирует управляющего региональным Отделением Банка России Магомеда-Бека Ужахова его пресс-служба.

Для тех, кто всерьез задумался о работе на бирже, регулятор подготовил ряд статей, которые содержат базовые знания как о биржевых продуктах, так и о связанных с ними рисках. Найти информацию можно на просветительском портале Банка России «Финансовая культура», в разделе «Приумножить».

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