Количество индивидуальных инвестиционных счетов в Ингушетии выросло на 21,5%

В целом по стране по итогам мая 2021 года 78% всех открытых в России инвестсчетов принадлежат Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

«Если за вторую половину прошлого года жители нашей республики открыли около двух тысяч индивидуальных инвестиционных счетов, то за шесть месяцев текущего года их количество выросло более чем на 20%. Тем, кто делает свои первые шаги на рынке ценных бумаг, мегарегулятор напоминает, что хотя инвестиции и обладают большей доходностью, но в отличие от банковских вкладов они всегда связаны с риском, и не застрахованы Агентством по страхованию вкладов», — цитирует управляющего региональным Отделением Банка России Магомеда-Бека Ужахова его пресс-служба.

Для тех, кто всерьез задумался о работе на бирже, регулятор подготовил ряд статей, которые содержат базовые знания как о биржевых продуктах, так и о связанных с ними рисках. Найти информацию можно на просветительском портале Банка России «Финансовая культура», в разделе «Приумножить».