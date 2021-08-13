Количество индивидуальных инвестиционных счетов в Ингушетии выросло на 27%

Регионы-лидеры по количеству открытых ИСС по итогам июля — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Суммарное количество открытых инвестиционных счетов в этих регионах составляет 897,9 тыс.

«Жители нашей республики постепенно учатся через инвестиции копить средства и улучшать свое финансовое положение. Новичкам, которые делают первые шаги на финансовом рынке, хотелось бы напомнить, что, хотя инвестиции на бирже и обладают большей доходностью по сравнению с банковскими вкладами, они всегда связаны с риском. Доходность и сохранность их не гарантированы, и они не защищены Агентством по страхованию вкладов», — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

Необходимые базовые знания начинающие инвесторы могут получить на просветительском портале Банка России fincult. info в разделе «Приумножить». Также можно получить консультацию специалистов, воспользовавшись мобильным приложением «ЦБ онлайн».