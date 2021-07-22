Количество разводов в Ингушетии за 5 месяцев текущего года увеличилось в 3,5 раза

По данным исследования, количество разводов в России с января по май 2021 года возросло на 44% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Рост коснулся всех регионов страны.

Больше всего разводов в Ингушетии — увеличение в 3,5 раза, Чечне (в 2,7 раза), Дагестане (в 2,1 раза), Карачаево-Черкесии (в 2 раза) и Северной Осетии (в 2 раза). Москва по динамике расторжения браков заняла пятнадцатое место — число желающих развестись увеличилось на 63%.

Наименьшее количество разводов зафиксировано в Белгородской (увеличилось на 15 процентов), Воронежской (на 19%) и Калининградской областях (19%), а также в Хакасии (на 20%) и Ненецком автономном округе (на 23%).

Президент компании FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что последние десять лет разрыв между браками и разводами уменьшается. Если в 2012 году браков было на 31% больше, чем разводов, то сейчас разница сократилась до шести процентов.

Ранее в Росстате сообщили, что в стране выросло количество разводов после самоизоляции. В июне 2020 года в стране зафиксировали 45,9 тысячи разводов, что в 2,5 раза превышает майские показатели, но почти соответствует июню 2019 года.