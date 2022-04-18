Количество заболевших Covid-19 в Ингушетии снизилось на 52%

«Динамика падения уровня заболеваемости достигла 52%, а количество выявленных случаев составило 86 единиц. Соответственно, сокращается и коечный фонд в стационарах республики, специализировавшихся на ковидных больных. На середину апреля в Ингушетии функционируют 90 коек в 4 медицинских организациях, в том числе 12 реанимационных. Свободный коечный фонд составляет 9%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество пациентов, проходящих лечение в стационарных условиях, по сравнению с предыдущей неделей также сократилось на 9%. Всего на лечении в данное время находится 631 человек.

Также в регионе продолжается прививочная кампания, на текущий момент получено свыше 355 тыс. комплектов вакцины против коронавирусной инфекции, из них 1120 доз «Гам-Ковид-Вак М» (для вакцинации детского населения).

«Количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 305 921 человек (86,1% от общего количества полученной вакцины), в том числе 637 детей, завершили — 294 881 человек. Темп вакцинации — 133 на 100 тыс. населения», — добавили в министерстве.

С повестки острых проблем окончательно снят и вопрос обеспечения ковидных отделений кислородом. На сегодняшний день в регионе имеется 10,32 тонны, или 144 баллонов, оксигена, при суточной норме потребности — 0,617 тонны, или 18 баллона.

Имеется также трехмесячный запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.