Количество жалоб в Ингушетии на услуги ЖКХ в праздничные дни сократилось на 40%

По данным регионального оперативного штаба при правительстве республики, созданного по поручению руководителя Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, от жителей поступило 32 обращения: 13 о перебоях в электроснабжении,19 жалоб на отключение воды.

В прошлом году в праздничные дни было зафиксировано 52 обращения.

Как отмечает пресс-служба Главы и правительства, для устранения аварий ресурсоснабжающими организациями были задействованы 12 бригад в количестве 47 человек и 12 единиц спецтехники.