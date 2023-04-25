Оперативный штаб

Количество жалоб в Ингушетии на услуги ЖКХ в праздничные дни сократилось на 40%

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Количество жалоб граждан на перебои воды, света и газа в период празднования Ид аль-Фитр (Мархаш) с 21 по 24 апреля сократилось почти на 40% в сравнении с 2022 годом.

По данным регионального оперативного штаба при правительстве республики, созданного по поручению руководителя Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, от жителей поступило 32 обращения: 13 о перебоях в электроснабжении,19 жалоб на отключение воды.

В прошлом году в праздничные дни было зафиксировано 52 обращения.

Как отмечает пресс-служба Главы и правительства, для устранения аварий ресурсоснабжающими организациями были задействованы 12 бригад в количестве 47 человек и 12 единиц спецтехники.

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