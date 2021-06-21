Количество жертв ДТП с участием большегруза и двух легковушек в Ингушетии увеличилось до трех человек
В больнице скончалась третья участница ДТП, которое произошло 20 июня, в воскресенье. Трое пострадавших до сих пор находятся в Малгобекской центральной районной больнице, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Количество жертв ДТП с участием трех автомобилей в Ингушетии на автодороге «Назрань — Малгобек» увеличилось до трех человек, в больнице скончалась женщина, которая находилась в одной из легковушек. Три человека до сих пор находятся в тяжелом состоянии», — сказал собеседник.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала со ссылкой на МЧС региона, что 20 июня, в воскресенье, в ДТП с участием трех автомобилей в Ингушетии погибли два человека, четверо пострадали.