Количество жертв ДТП с участием большегруза и двух легковушек в Ингушетии увеличилось до трех человек

«Количество жертв ДТП с участием трех автомобилей в Ингушетии на автодороге «Назрань — Малгобек» увеличилось до трех человек, в больнице скончалась женщина, которая находилась в одной из легковушек. Три человека до сих пор находятся в тяжелом состоянии», — сказал собеседник.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала со ссылкой на МЧС региона, что 20 июня, в воскресенье, в ДТП с участием трех автомобилей в Ингушетии погибли два человека, четверо пострадали.