Количество жертв ДТП в Ингушетии возросло в 2023 году на 39%

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2022 года произошел рост по погибшим.

«Количество ДТП снизилось на 16,8%, как и число раненных на 3%, к сожалению, количество погибших увеличилось на 39%», — сказал собеседник издания.

По его словам, в январе-августе этого года на территории региона с участием детей до 16 лет зарегистрировано 18 автоаварий, в которых погибло 5 и пострадало 20 человек.