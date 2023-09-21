Статистика

Количество жертв ДТП в Ингушетии возросло в 2023 году на 39%

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В 114 дорожно-транспортных происшествиях в республике за восемь месяцев текущего года погибли 46 человек и 193 пострадали, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2022 года произошел рост по погибшим.

«Количество ДТП снизилось на 16,8%, как и число раненных на 3%, к сожалению, количество погибших увеличилось на 39%», — сказал собеседник издания.

По его словам, в январе-августе этого года на территории региона с участием детей до 16 лет зарегистрировано 18 автоаварий, в которых погибло 5 и пострадало 20 человек.

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