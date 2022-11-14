Коллеги из Ингушетии поздравляют председателя Союза журналистов России Соловьева с днем рождения

Владимир Геннадьевич Соловьев родился 14 ноября 1964 года в Ногинске Московской области. Человек творческий с очень богатой биографией, он начал трудовую деятельность, после окончания средней школы, слесарем на Ногинском опытном заводе монтажных приспособлений.

Служил в Советской армии, окончил международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. Будучи студентом, принимал участие в подготовке сюжетов для программ «Взгляд» и «Прожектор перестройки», выходивших на первом программе Центрального телевидения Гостелерадио СССР.

Владимир Соловьев работал редактором и корреспондентом в Телевизионной службе новостей Центрального телевидения СССР, комментатором Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, освещал события югославского конфликта, работал в возрожденной ТСН на телеканале ТВ-6. Выступал в качестве политического обозревателя, вместе с Анной Федотовой вел вечернюю информационную программу «Новости дня». Также был ведущим передачи «В мире людей».

Автор эксклюзивных интервью с Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным и Владимиром Путиным. Совершил 12 командировок в Чечню, освещал первую и вторую чеченские войны.

Владимир Соловьев много лет работал в составе кремлевского пула журналистов.

С 25 ноября 2017 года избран председателем Союза журналистов России. 29 октября текущего года делегаты XIII съезда Союза журналистов России переизбрали его главой объединения. Кандидатуру Владимира Соловьева поддержали, в том числе, и представители Ингушетии — председатель регионального отделения СЖР Шамсудин Боков и шеф-редактор газеты «Сердало» Ибрагим Курскиев, делегированные в Москву журналистами республики.

Владимир Соловьев — член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, экспертного совета Министерства культуры страны по неигровому кино, а также Международной академии телевидения и радио.