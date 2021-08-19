Юбилей

Коллеги поздравили с юбилеем первого руководителя органов внутренних дел Ингушетии Амирхана Плиева

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Коллеги поздравили с 80-летием первого руководителя органов внутренних дел Ингушетии полковника внутренней службы в отставке Амирхана Плиева.

Представители совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск во главе с полковником милиции в отставке Магомед-Сали Котиевым по поручению руководителя МВД по Ингушетии генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина навестили юбиляра.

Они поздравили его и вручили нагрудный знак «За содействие в патриотическом воспитании молодых сотрудников правоохранительных органов и гражданской молодежи», присвоенный приказом министра. Также коллеги передали юбиляру ценный подарок, пожелав долгих лет жизни и крепкого здоровья, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Уроженец сельского поселения Плиево Назрановского района Амирхан Аббасович Плиев проходил срочную службу матросом в городе Севастополь с 1960 по 1963 годы. С 23 лет вплоть до 1992 года прослужил в рядах внутренних войск МВД СССР. Успешно окончил Орджоникидзевское военное училище, после чего занимал различные должности среднего начальствующего состава по Казахской и Киргизской ССР, дойдя до заместителя начальника политотдела 101-й конвойной дивизии УВВ МВД СССР по Уралу. Имеет опыт преподавательской деятельности.

Амирхан Плиев стоял у истоков образования органов внутренних дел Ингушетии, в декабре 1992 года был назначен начальником УВД республики. Он возглавлял Горский кадетский корпус, работал в военном комиссариате региона. Полковник в отставке и сегодня продолжает активную деятельность по патриотическому воспитанию молодых сотрудников и гражданской молодежи.

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