Коллекционер Игорь Некрасов передал в дар ингушскому народу уникальную коллекцию живописи и графики

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Один из крупнейших российских коллекционеров произведений искусства, меценат и даритель Владимир Некрасов, известный обладатель крупнейшей коллекции живописи, сделал бесценный подарок Ингушетии, передав в дар Государственному музею изобразительных искусств республики живописные и графические полотна из своей коллекции, сообщила пресс-служба учреждения.

«79 картин таких известных советских и российских живописцев, как Илья Глазунов, Михаил Кончаловский, Владимир Игошев, Василий Звонцов, Федор Захаров, Михаил Куприянов и другие, будут доступны и для посетителей нашего музея», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора Алихан Гаирбеков.

По его словам, культурная ценность переданных живописных полотен бесценна.

«Благодаря Владимиру Ильичу наши фонды пополнились произведениями ведущих национальных школ изобразительного искусства советского и постсоветского периодов. Вне сомнения, данная коллекция положит начало новым направлениям музейных собраний нашего музея», — отметил он.

Уже в следующем году коллекция будет представлена широкой публике на презентации в музее изобразительных искусств.

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