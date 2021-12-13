Коллекционер Игорь Некрасов передал в дар ингушскому народу уникальную коллекцию живописи и графики

«79 картин таких известных советских и российских живописцев, как Илья Глазунов, Михаил Кончаловский, Владимир Игошев, Василий Звонцов, Федор Захаров, Михаил Куприянов и другие, будут доступны и для посетителей нашего музея», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора Алихан Гаирбеков.

По его словам, культурная ценность переданных живописных полотен бесценна.

«Благодаря Владимиру Ильичу наши фонды пополнились произведениями ведущих национальных школ изобразительного искусства советского и постсоветского периодов. Вне сомнения, данная коллекция положит начало новым направлениям музейных собраний нашего музея», — отметил он.

Уже в следующем году коллекция будет представлена широкой публике на презентации в музее изобразительных искусств.