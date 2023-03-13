Коллектив Дома культуры села Долаково Ингушетии принял участие в конкурсе на лучший ДК республики

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Творческие коллективы Дома культуры села Долаково представили отчетный концерт, который в нынешнем году прошел в рамках конкурса на лучший ДК республики.

Как рассказали газете «Ингушетия» в Республиканском доме народного творчества, оценивали работу сельского ДК замминистра культуры Ильяс Евлоев, и. о. директора и худрук РДНТ Марем Котиева и Асет Абдурзакова, а также другие почетные гости.

Участники художественной самодеятельности продемонстрировали членам жюри свои творческие достижения в хореографии, вокале и художественном слове. Юные танцоры из кружка «Долаковская эпоха» представили четыре хореографические композиции — «Танец джигита» исполнил Магомед-Амин Гелисханов, «Парный танец» — Иса Парижев и Хади Шаухалова, а София Налгиева станцевала грузинский и ингушский танцы. Вокалистки Макка Кульбужева, Амина Кульбужева и Тамила Доурбекова порадовали зрителей песнями, а учащиеся школы — детского сада № 2 сельского поселения Долаково прочитали произведения ингушских поэтов.

Концерт завершился вручением юным дарованиям дипломов и почетных грамот, которое провела директор ДК Ханифа Доурбекова.

Напомним, победители конкурса на лучший ДК, будут награждены денежными премиями.

 

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